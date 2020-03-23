Школьница из Ногинска стала звездой шоу «Голос. Дети». Копилка с сотнями достижений пополнилась

В копилке достижений Олеси уже почти сотня грамот и кубков. Девочка с шести лет постоянно участвует в разных проектах. Она многократный лауреат и призер различных международных и всероссийских вокальных конкурсов. Теперь ей удалось покорить жюри и на шоу «Голос. Дети».

Выйдя на сцену, я думала, что ко мне никто не повернется, но когда увидела, что повернулись все, была очень счастлива. Не ожидала. Полину Гагарину и Валерия Меладзе я очень уважаю, но Басту слушаю с шести лет и очень люблю Олеся Казаченко

Девочка много занимается дома. Помогает ей мама: она и сама окончиила музыкальную школу по классу фортепиано, поэтому хорошо слышит, когда дочь фальшивит. Дни расписаны по минутам: два раза в неделю — музыкальная школа, актерское мастерство.

Еще в четырехлетнем возрасте Олеся пришла в знаменитый коллектив «Непоседы». Потом занималась в Академии Игоря Крутого, а сейчас — в творческой студии Сергея Жилина. Юная певица учится в классе фортепианного отделения Ногинской детской школы искусств, туда она поступила год назад.

Кроме вокала, Олеся любит рисовать, играет на гитаре, но у нее главная мечта — стать певицей. Впереди у девочки выступления на сцене телевизионного вокального шоу.