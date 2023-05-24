Подмосковье 24 мая 2023, 16:09 Школьница из Ногинска начала шить костюмы животных с использованием 3D-моделирования

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Школьница из Ногинска Алена Мацок начала шить на заказ костюмы антропоморфных животных. Для создания каркасов девушка использует 3D-моделирование.

Алена с помощью 3D-моделирования создает каркасы головы и декоративные элементы, а для изготовления выкроек использует технологию лазерной резки. Это позволяет достичь не только точности, но и предотвращает осыпание меха. После детали сшиваются на швейной машине.

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«Сейчас уже у меня есть интернет-мастерская, <…> в которой люди могут найти мои прайс листы и фото моих работ. Заказчик скидывает референс персонажа, <…> я делаю 3D-модель, разметку, снимаю выкройки и шью сам костюм», — рассказала девушка.

Стоимость такого костюма может достигать до полумиллиона рублей. Цена и срок изготовления зависят от количества мелких деталей и тонкостей.

Сейчас Алена учится в 10 классе центра образования № 1. Она заняла 1-е место на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Недавно девушку пригласили в Ногинский техноклуб. Там ей пообещали помочь с доработкой костюмов.

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