Подмосковье 26 марта 2024, 16:17 Школьница из Мытищ стала финалисткой конкурса предпринимательских проектов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Ученица из Мытищ Любовь Рубцова стала финалисткой конкурса предпринимательских проектов. Она заняла первое место в одной из номинаций.

Участники соревнования прошли через три этапа, в ходе которых представили 201 проект. Экспертное жюри из специалистов Корпоративного университета развития образования, Московского педагогического государственного университета и Российского государственного университета туризма и сервиса оценило проекты по 10 номинациям.

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Любовь Рубцова из школы «Вектор» стала победительницей в номинации «Лучший проект в сфере организации индивидуального, коллективного и массового досуга» с концепцией конноспортивного комплекса Ambition stables.

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