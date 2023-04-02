Подмосковье 02 апреля 2023, 23:26 Школьница из Лосино-Петровского вышла в финал конкурса «Большие вызовы» с проектом о быстром усвоении знаний Валерия Тингаева

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В Лосино-Петровском ученица 10-го класса школы № 1 Злата Зинчук вошла в число 28 школьников Подмосковья, победивших в региональном треке конкурса «Большие вызовы». В финале ей предстоит защитить свой проект в научно-исследовательском центре «Сириус»

Цель работы «Взаимосвязь когнитивных процессов и выбор копинг стратегии в условиях современной школы» — снижение уровня тревожности, повышения уровня обучаемости и запоминания, а также подборка определенных подходящих стратегий для детей 12-15 лет.

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В рамках проекта, кроме различных тестирований, Злата разработала игру. Ее участнику предстоит прожить определенные стрессовые ситуации, перенять на себя опыт главного героя и через предложенные варианты сделать выбор в той или иной обстановке.

После защиты Злата хочет внедрить свой продукт в образовательный процесс в школе: использовать разработанную игру на уроках информатики и во время внеурочной деятельности, чтобы дети более успешно осваивали общеобразовательную программу.

«Сейчас Злата находится на этапе финала. Если ей улыбнется удача, то мы будем претендовать на грант президента Российской Федерации для того, чтобы в дальнейшем у нас было финансирование для усовершенствования нашего продукта», — подчеркнула педагог-наставник, учитель истории и психолог Мария Луева, которая помогала девочке в подготовке проекта.

По словам учителя, проект актуален для использования не только в рамках региона, но и на всероссийском уровне. Разработанную Златой игру она назвала эффективной для обучения и развития когнитивных процессов учащихся пятых классов.

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