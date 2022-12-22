Подмосковье 22 декабря 2022, 11:10 Школьница из Лосино-Петровского стала участницей программ в образовательных центрах «Сириус» и «Взлет»

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Школьница из Лосино-Петровского Виктория Шилина — неоднократный призер предметных олимпиад различного уровня и победительница олимпиадного марафона. Талантливая одиннадцатиклассница в этом году стала участницей профильных программ в федеральном образовательном центре «Сириус» и в образовательном центре «Взлет».

Виктория интересуется русским языком и литературой, экономикой, историей, географией и биологией. Она считает, что самое главное — не заставлять себя заниматься нелюбимым делом.

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«На мой взгляд, следует не заставлять себя заниматься чем-то, что тебе не нравится, а отдавать предпочтение тому, что поможет в будущем развиться. Понимать, что приносит удовольствие и сможет стать основанием для будущего заработка, карьеры и развития», — рассказала победительница предметных олимпиад Виктория Шилина.

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Девушка в будущем планирует заняться наукой, отдавая предпочтение естествоиспытаниям. Ее в этом поддерживают одноклассники и педагоги, которые помогают готовиться к олимпиадам.

«Как ученица она очень талантливая. Потому что она не просто получает знания, а она ищет, она анализирует и не останавливается на тех знаниях, которые ей даются в школе», — сказала учитель биологии и географии Мария Филимонова.

По словам Виктории, в наступающем году она хочет добиться новых побед и поучаствовать в других образовательных программах.

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