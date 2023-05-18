Подмосковье 18 мая 2023, 08:21 Школьница из Лобни заняла 2-е место на всероссийском конкурсе читателей библиотек

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Пятиклассница из Лобни Елизавета Миронова стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Я читатель». Она заняла 2-е место в номинации «Книжный совет».

Девочка учится в школе № 9, занимается русским языком и литературой под руководством педагога Валерии Рыжевцевой.

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«В этом конкурсе надо было рассказать про любую книгу предложенными способами. Мы выбрали „Буктрейлер“ — сделали презентацию книги в видео формате. Лиза вложила большие усилия в подготовку к конкурсу», — рассказала учительница.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в программе «Вести-Москва. Неделя в городе», что в Лобне строят одну из самых больших школ региона. Она примет 2,2 тысячи учеников. Рядом также построят детский сад, который откроется уже в следующем году.

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