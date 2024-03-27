Подмосковье 27 марта 2024, 10:53 Школьница из Лобни стала призером всероссийской олимпиады по французскому языку Пресс-служба администрации города или района

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Сборная Подмосковья показала высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Призером по французскому языку стала одиннадцатиклассница из Лобни.

Арина занимается под руководством учителя французского языка Оксаны Муратовой. Она помогла подготовиться к олимпиаде и уверенно продемонстрировать свои знания.

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В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, в муниципалитете строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Как ранее сообщила глава города Анна Кротова, она станет инженерно-техническим лицеем, что даст возможность получить качественное профильное образование большему количеству школьников Лобни.

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