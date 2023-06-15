Подмосковье 15 июня 2023, 12:31 Школьница из Лобни получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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Выпускница из Лобни Екатерина Янкова получила высший бал на ЕГЭ по русскому языку. Ранее другая жительница округа Мария Фадеева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

Екатерина училась в школе № 9, серьезно интересовалась лингвистикой и филологией.

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«Катюша, наши искренние поздравления! Пусть и в дальнейшем тебе покорятся вершины знаний! Смело иди вперед и воплощай в жизнь свою мечту! Ведь твоя победа — это победа школы, системы образования и нашего любимого города Лобня», — написали в Telegram-канале отдела образования Лобни.

Благодарность также получили родители девочки и подготовившая ее к экзаменам учительница русского языка и литературы Елена Михайловна Котова.

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