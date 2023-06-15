15 июня 2023, 12:31
Школьница из Лобни получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Выпускница из Лобни Екатерина Янкова получила высший бал на ЕГЭ по русскому языку. Ранее другая жительница округа Мария Фадеева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе.
Екатерина училась в школе № 9, серьезно интересовалась лингвистикой и филологией.
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«Катюша, наши искренние поздравления! Пусть и в дальнейшем тебе покорятся вершины знаний! Смело иди вперед и воплощай в жизнь свою мечту! Ведь твоя победа — это победа школы, системы образования и нашего любимого города Лобня», — написали в Telegram-канале отдела образования Лобни.
Благодарность также получили родители девочки и подготовившая ее к экзаменам учительница русского языка и литературы Елена Михайловна Котова.
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