Подмосковье 06 февраля 2023, 01:29 Школьница из Лобни победила во всероссийском творческом конкурсе «Педагог-Эксперт»

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13-летняя школьница из Лобни стала дипломантом I степени на всероссийском творческом конкурсе «Педагог-Эксперт». На суд жюри была представлена связанная крючком ажурная салфетка. Диплом вручили и наставнице школьницы — учителю технологии школы № 8 Ирине Логак.

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«У меня ушло примерно 40 минут, чтобы связать ее», — поделилась победительница Татьяна Изюмова.

В разных техниках Таня вяжет салфетки, подставки под горячее, митенки, шарфы и игрушки. Вязанием девочка стала увлекаться с шести лет.

«Однажды гостила у бабушки и увидела, как она вяжет крючком, попросила ее меня научить, потому что это показалось интересным, и с тех пор вяжу. Ажурная техника не всегда дается легко, но я стараюсь», — рассказала Таня.

«Таня очень талантливая девочка, а с такими детьми легко работать. Ей всегда помогают родители, не было такого, чтобы у нее чего-то не хватало на уроке. С папой она часто консультируется, он помогал ей делать проект, хочу им сказать большое спасибо. Важна также индивидуальная работа учителя с каждым ребенком, нужно каждому все показать. И личный пример, конечно», — отметила наставница Тани, учитель технологии школы № 8 Ирина Логак.

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