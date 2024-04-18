18 апреля 2024, 15:47
Школьница из Лобни победила на олимпиаде «Юный музыкант»
Воспитанница детской школы искусств городского округа Лобня Анна Чижова победила на Международной олимпиаде «Юный музыкант». По результатам конкурса девочка получила звание лауреата первой степени в номинации «Музыка вокруг нас».
За ее подготовку к мероприятию отвечала Татьяна Лютикова, преподаватель теоретических дисциплин Лобненской детской школы искусств, которая сумела выявить и развить талант своей ученицы.
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Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, на протяжении многих лет является центром культурного и творческого развития молодых талантов города.
Расположенная по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных отделениях, способствуя всестороннему развитию своих воспитанников.
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