Подмосковье 18 апреля 2024, 15:47 Школьница из Лобни победила на олимпиаде «Юный музыкант» Unsplash

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Воспитанница детской школы искусств городского округа Лобня Анна Чижова победила на Международной олимпиаде «Юный музыкант». По результатам конкурса девочка получила звание лауреата первой степени в номинации «Музыка вокруг нас».

За ее подготовку к мероприятию отвечала Татьяна Лютикова, преподаватель теоретических дисциплин Лобненской детской школы искусств, которая сумела выявить и развить талант своей ученицы.

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Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, на протяжении многих лет является центром культурного и творческого развития молодых талантов города.

Расположенная по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных отделениях, способствуя всестороннему развитию своих воспитанников.

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