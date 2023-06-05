Подмосковье 05 июня 2023, 11:42 Школьница из Лобни победила на олимпиаде по музеям и паркам Подмосковья

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Ученица 4 «Б» класса Луговской школы Екатерина Никитина стала победителем подмосковной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В течение многих месяцев школьники изучали культурные объекты региона и выполняли проверочные задания.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» — это один из способов посетить интересные места и узнать много нового. К мероприятию присоединились более 200 объектов культуры Москвы и Подмосковья, которые проводили экскурсии для школьников. Затем детям нужно было ответить на итоговые вопросы по пройденному материалу.

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«Проходила олимпиада в течение почти всего учебного года — с сентября по март. Дети с интересом посещали объекты и выполняли задания. Горжусь результатом Кати, она молодец!» — отметила классный руководитель победительницы Светлана Несова.

Среди объектов для изучения были музей «Автромобили мира», Бирюлевский дендропарк, Волоколамский кремль, государственный музей Владимира Высоцкого и другие. Победители, призеры и участники олимпиады получили дипломы и специальные призы.

Первое голосование по благоустройству парков началось в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Жителям предложили ответить на два основных вопроса.