Подмосковье 10 февраля 2023, 18:47 Школьница из Красногорска получила Гран-при на всероссийском вокальном конкурсе

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Певица с голосом оперной дивы из Красногорска завоевала Гран-при на всероссийском конкурсе «Музыкальная дорожка». Жюри осталось под впечатлением от вокальных данных 12-летней школьницы.

Юная певица Татьяна Молотова поразила конкурсное жюри виртуозным исполнением партии Пепиты из оперетты «Вольный ветер» на музыку Исаака Дунаевского. Девушка продемонстрировала поставленный голос и чистое звучание.

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По словам основателя фестиваля «Музыкальная дорожка» Екатерины Роговой, Таня показала несвойственный для ее лет профессиональный академический звук. Продуманный сценический образ дополнил выступление и сделал его более гармоничным.

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Последние три года девочка занимается у педагога по вокалу Геннадия Абрамова. На счету талантливой школьницы уже 17 побед в разных музыкальных конкурсах. При этом вокалистка успевает заниматься спортом, изучать английский язык и плести украшения из бисера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях и конкурсах, которые проводятся в Подмосковье.