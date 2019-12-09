Неземная забота об экологии. Школьница из Королева изобрела космический уборщик

Десятиклассницу Машу Лозину часто сравнивают с Гретой Тунберг. Школьница из Королева тоже заботится об экологии, но учебу не прогуливает, пикеты не устраивает и не обвиняет взрослых в загрязнении планеты. Ученица 10 класса изобрела аппарат для уничтожения космического мусора.

Экоактивистка из Королева предпочитает меньше говорить и больше делать. Причем девочка заботится не только о Земле, но и берет выше. Ее изобретение — аппарат для уничтожения космического мусора.

«При помощи одного манипулятора прибор захватывает этот объект, а второй манипулятор прикрепляет к нему твердотопливный двигатель. После чего объект мусора либо снижается и сгорает в атмосфере, либо отправляется на орбиту захоронения», — сказала Мария Лозина, ученица 10 класса.

Источник фото: телеканал «360»

Обломки космических аппаратов, отслужившие спутники — все это космический мусор. По разным оценкам, на орбите Земли сейчас накопилось около 7,5 тысячи тонн таких отходов. Пространство вокруг планеты загрязнено настолько, что в будущем этот мусор может буквально закрыть дорогу в дальний космос. Бороться с ним предлагают многие. Например, Илон Маск даже протестировал свое изобретение — гарпун, который захватывает мусор и вместе с ними сгорает в атмосфере. Космический уборщик от подмосковной школьницы будет не собирать мусор, а устанавливать на него двигатель, а затем сводить с орбиты. При этом сам аппарат останется на орбите столько, сколько нужно.

«Одно из преимуществ моего аппарата в том, что он действительно экономически выгоден. Поскольку большинство аппаратов захватывают объект и вместе с ним сгорают. Либо отправляются на орбиту захоронения. Его можно использовать много раз. Кроме того, если твердотопливные двигатели закончились, то можно просто поставить новый бак и продолжать работу аппарата», — сказала Мария Лозина, ученица 10 класса.

Источник фото: телеканал «360»

Телеканал «360» решил устроить для Маши сюрприз. Отпросил ее с уроков и вместе с ней отправился в «Сколково» — российский аналог Силиконовой долины.

На самом большом 3D-принтере в России печатают детали для самолетов, космических спутников и вот теперь — модель космического уборщика Маши Лозиной.

«Я буду показывать на различных форумах, олимпиадах. И мне за это добавят баллы. Так что спасибо», — сказала Мария Лозина, ученица 10 класса.

Директор компании обсудил с Машей дизайн ее аппарата. Предложил сделать его бионическим.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы делали корпуса небольших спутников для компании „Спутникс“. Они прошли все испытания и были в открытом космосе», — сказал Артур Герасимов, генеральный директор компании «Иновакс».

А сейчас Маша подала документы на оформление патента своего изобретения. Его одобрили, и теперь у школьницы появилась возможность воплотить свою идею в жизнь.