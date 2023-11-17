Подмосковье 17 ноября 2023, 10:40 Школьница из Коломны Анна Чижова выиграла на конкурсе «Большая перемена» Телеканал «360»

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Конкурс «Большая перемена» завершился в России. В нем приняли участие 1,5 тысячи школьников. Одной из победительниц стала Анна Чижова из гимназии № 2 в Коломне.

Конкурсные испытания в этом году объединили под темой «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, ее культуру и традиции.

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На одном из этапов конкурса Анна представила мультфильм о «Юнармии». В будущем девушка хочет стать режиссером игрового кино.

«Я хочу продолжить развиваться в своем направлении, хочу купить профессиональное оборудование, заниматься фотографией, посетить какие-то курсы и путешествовать с семьей», — поделилась Анна.

Еще одной победительницей стала Карина Стешкова из Озер.

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