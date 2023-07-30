Подмосковье 30 июля 2023, 13:13 Школьница из Химок победила в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ученица лицея № 21 в Химках Аксинья Герастова победила в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». Теперь девочка отправится в большое путешествие из Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

Финал конкурса прошел в международном детском лагере «Артек». Участие в нем приняли 700 человек. Пресс-служба администрации Химок сообщила, что тема финала в этом году — «Горжусь Россией!». Школьники познакомились с историей и культурой российских городов, а также с достижениями жителей нашей страны.

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Победителями стали 300 школьников. Все они, в том числе и Аксинья Герастова, отправятся в путешествие, где увидят природные красоты России и поучаствуют в культурной программе.

«Опыта участия в аналогичных конкурсах у меня раньше не было, и даже не было знакомых, которые участвовали ранее», — поделилась Аксинья.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Программа «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Конкурс организуют Федеральное агентство по делам молодежи, Российское движение школьников, а также автономные некоммерческие организации «Россия — страна возможностей» и «Большая Перемена». Он проходит при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил хорошую работу педагогов образовательного учреждения из Долгопрудного.

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