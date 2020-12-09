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    09 декабря 2020, 23:26

    Школьница из Домодедова создала проект для помощи на удаленной учебе

    Анатолий Минкин, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    Одиннадцатиклассница Натэлла Дьячкова из городского округа Домодедово получила миллион рублей в рамках конкурса «Большая перемена» за свой проект «Дефектологический центр. От диагноза к стабилизации», который помогает детям и их родителям. За него она получила один миллион рублей. Но таких проектов у Натэлллы много. Один из них оценил даже президент России Владимир Путин.
    Школьница из Домодедова создала проект для помощи на удаленной учебе

    Победители конкурса «Большая перемена» пообщались с российским лидером в рамках онлайн-конференции. Натэлла рассказала президенту, что сейчас работает еще над одной инициативой под названием «Волонтеры образования». Система заключается в следующем: школьники, которые разбираются в какой-то из тем, помогают отстающим, которые оставляют заявки в специальном сообществе во «ВКонтакте».

    «Если вашему примеру последуют другие, а я знаю, что такие есть, другие ученики старших классов в отношении учеников младших классов. то очень большое подспорье для системы образования в целом. Спасибо», — поблагодарил Натэллу президент.

    Новый проект стал особенно актуальным в период пандемии, когда учиться приходится удаленно. «Волонтеры образования» даже придумали свой девиз «Школьник школьнику».

    Заявки на помощь в объяснении той или иной темы приходят каждый день. База зарегистрированных репетиторов составляет уже 60 человек.

    Помочь с контрольной, объяснить теорему — среди школьников есть эксперты в любых вопросах.

    Натэлла также постоянно помогает тем, кому нужна помощь. Читает параграфы из учебников, чтобы после понятным и простым языком объяснить своим подопечным.