Подмосковье 06 февраля 2023, 11:07 Школьница из Чехова победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку

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Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку определены в Подмосковье. Первое место заняла учащаяся десятого класса чеховской гимназии № 2 Алина Спасская.

Девятиклассник из этой же гимназии Арсений Ценев стал призером олимпиады по русскому языку. Всего свои силы в знании предмета продемонстрировали 65 школьников городского округа Чехов.

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«Олимпиада по русскому языку проходила в Серпухове 19 января. От нас было десять человек, двое вернулись с победой. Это хороший результат», — сообщила учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Ольга Стулова.

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Отмечается, что Всероссийская олимпиада школьников дает участникам возможность получить привилегии для поступления в ВУЗ.

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