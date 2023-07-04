Подмосковье 04 июля 2023, 14:18 Школьница Александра Свешникова из Лобни победила в региональном конкурсе видеороликов о книгах

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Школьница Александра Свешникова из Лобни победила в региональном конкурсе буктрейлеров. Девушка создала анимационный ролик к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ученица 10 класса «Б» школы № 5 создала ролик о книге под руководством своего учителя русского языка и литературы Натальи Петроченковой. Видео стало лучшим номинации «Анимационные буктрейлеры».

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Конкурс был призван повысить интерес школьников к чтению художественной литературы.

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