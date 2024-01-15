Подмосковье 15 января 2024, 16:35 Школьница Александра Обойщикова из Балашихи победила на конкурсе «ЭкоПодмосковье» Unsplash

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Ученица школы № 15 в Балашихе Александра Обойщикова победила на региональном конкурсе «ЭкоПодмосковье». Ее отметили в номинации «Лучший видеопроект».

Восьмиклассница вместе с преподавателем Вероникой Боржовой приняли участие в «Экоелке». Там в торжественной обстановке наградили победителей конкурса «ЭкоПодмосковье».

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Также для участников мероприятия провели мастер-классы и рассказали о том, как сохранить окружающую среду и следить за экологией. Гости познакомились с проектами друг друга, научными работами и исследованиями.

Конкурс «ЭкоПодмосковье» проводится третий год. За это время в проекте прияли участие свыше 35 тысяч юных жителей региона.

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