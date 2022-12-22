Подмосковье 22 декабря 2022, 08:09 Школьниц из Серебряных Прудов наградили за проекты по рукоделию

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Ученицы школы имени Чуйкова в Серебряных Прудах увлечено занимаются рукоделием. Их проекты занимают призовые места на различных конкурсах.

Воспитанницы Тамары Бойко шьют, плетут из бумажных трубочек, делают панно. Учительница технологии смогла заинтересовать девочек и открыть им мир вещей, сделанных своими руками.

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«Им всегда хочется что-то новое, что-то познать. Некоторые сразу, только идея какая-то появилась, уже начинают развивать [ее] <…>. Творческий процесс он не останавливается, все время движение, движение, движение», — рассказала учитель технологии МБОУ СОШ имени Чуйкова Тамара Бойко.

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Алина Лачкова смогла дать вторую жизнь старым молниям. Девочка сделала из них коллекцию украшений, которую представили на конкурсе. Жюри высоко оценило креативную ручную работу.

Множество других проектов, реализованных в классе технологии школы имени Чуйкова, также получили дипломы и награды различных конкурсов. Например, коллекция одежды из старых джинсов завоевала Гран-при.

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