Школьников в Подмосковье начали учить безопасному обращению с газом

Уроки по безопасному использованию газа в быту начали проводить для учеников младших классов в Подмосковье. Образовательная программа организована Мособлгазом при поддержке Минобразования и правительства Московской области.

Первый урок провели в Дубровицкой средней школе имени Героя России А. Г. Монетова. К нему присоединились 8 классов начальной школы, в которых учатся около 250 детей.

«Мы проводим занятия с детьми с 2013 года: в игровой форме знакомим ребят с техникой безопасности, рассказываем, что тема газа требует повышенного внимания. Школьники посещают занятия с удовольствием, у нас много положительных отзывов», — рассказал первый заместитель директора филиала АО «Мособлгаз Юг» Юрий Черемской.

Занятия проходят в дистанционном формате. Одновременно к онлайн-уроку присоединяются до 15 классов и соревнуются друг с другом, выполняя задания. Программа предполагает три этапа, по итогам победители получат ценные призы.