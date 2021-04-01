Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки о цифровой экономике с 12 по 30 апреля

Ученики с 1-го по 11-й класс из Подмосковья смогут стать участниками онлайн-уроков о цифровой экономике с 12 по 30 апреля. Их подготовили эксперты фирмы «1С». На занятиях ребятам объяснят, как устроено производство — от кондитерской до высокотехнологичных продуктов.

Школьникам всех возрастов в простой форме расскажут о том, какую роль в цифровой экономике играют новые технологии, что такое трансформация предприятий и не только.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, одна из акутальных задач государства в эпоху цифровой трансформации — обеспечить экономику в стране квалифицированными кадрами.

Проект „Урок цифры“, созданный с лидерами отрасли, призван познакомить подрастающее поколение с технологиями, заинтересовав их специальностями, которые в ближайшие годы будут на пике востребованности Дмитрий Чернышенко.

Уроки состоят из роликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Работники фирмы «1С» расскажут об основных принципах цифровизации.

Все материалы для учителей и школьников будут доступны на сайте урокцифры.рф. Сделать задания можно в любой форме: дома, в школе с учителем или с родителями.

Сами преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятия в классах.

Ознакомительный вебинар для них состоится 6 апреля в 14:00. Цифровой урок проведут при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, организации «Цифровая экономика».