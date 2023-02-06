Подмосковье 06 февраля 2023, 14:10 Школьников Подольска научат выращивать растения в искусственной среде

Читать 360tv в

В школе № 29 в Подольске запустили новую мобильную мини-теплицу. С ее помощью ребята научатся выращивать растения на гидропонике.

Устройство уже протестировали. Отмечается, что оно будет полезным и на уроках биологии: с помощью системы контроля можно задавать практически любые условия, необходимые той или иной культуре. Так, например, в средней полосе собирают один урожай пшеницы, а с гидропонических сооружений за год можно получить семь таких урожаев.

Реклама

«Человечество на пороге почти полной автоматизации процессов получения пищевых растительных продуктов. Поэтому очень важно, чтобы подрастающие поколения имели представление об этом», — сказал Полянский.

Реклама

Мини-теплица позволяет программировать длину светового дня при искусственном освещении и стимулировать рост надземной части или корневой системы. Экспериментировать можно также с частотой и обильностью полива, составом удобрений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».