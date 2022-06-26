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    26 июня 2022, 10:00

    «Мы уже видим результат». Воробьев рассказал о росте учебных успехов школьников Подмосковья

    Воробьев: в Московской области закладывают 20-30 школ ежегодно

    Ольга Назаркина

    Московская область быстро растет, в регион приезжают новые жители. Поэтому одними из приоритетных задач являются обеспечение постоянного роста качества жизни населения, улучшение сферы здравоохранения, образования, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Мы уже видим результат». Воробьев рассказал о росте учебных успехов школьников Подмосковья

    «Подмосковье растет, и по численности мы должны обеспечивать постоянный рост качества жизни, здравоохранения, образования. Мы активно ищем новых учителей, параллельно закладываем 20-30 школ каждый год, [оснащаем] классы, это и оборудование, и лаборатории. И все это мы делаем на очень высоком уровне. Что мы получаем взамен, кроме самого главного — счастья детей? Мы видим, что результаты год от года по олимпиадникам, ОГЭ и ЕГЭ в Московской области растут», — сообщил глава региона.

    Один из крупных образовательных проектов Подмосковья — технологический лицей имени Долгих. Его откроют в Истре в 2024 году. Это будет новый образовательный кластер Подмосковья, где после конкурсного отбора смогут обучаться талантливые ученики. По мнению Воробьева, это станет таким же местом притяжения одаренных детей, как центр «Сириус».