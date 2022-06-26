«Мы уже видим результат». Воробьев рассказал о росте учебных успехов школьников Подмосковья

Московская область быстро растет, в регион приезжают новые жители. Поэтому одними из приоритетных задач являются обеспечение постоянного роста качества жизни населения, улучшение сферы здравоохранения, образования, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Подмосковье растет, и по численности мы должны обеспечивать постоянный рост качества жизни, здравоохранения, образования. Мы активно ищем новых учителей, параллельно закладываем 20-30 школ каждый год, [оснащаем] классы, это и оборудование, и лаборатории. И все это мы делаем на очень высоком уровне. Что мы получаем взамен, кроме самого главного — счастья детей? Мы видим, что результаты год от года по олимпиадникам, ОГЭ и ЕГЭ в Московской области растут», — сообщил глава региона.

Один из крупных образовательных проектов Подмосковья — технологический лицей имени Долгих. Его откроют в Истре в 2024 году. Это будет новый образовательный кластер Подмосковья, где после конкурсного отбора смогут обучаться талантливые ученики. По мнению Воробьева, это станет таким же местом притяжения одаренных детей, как центр «Сириус».