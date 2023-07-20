Подмосковье 20 июля 2023, 15:28 Школьников Подмосковья пригласили принять участие в международном литературном конкурсе «Глаголица» Unsplash

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Подмосковных школьников в возрасте от 10 до 17 лет пригласили принять участие в международной литературной премии «Глаголица». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Как отметили в ведомстве, конкурс дает подросткам возможность проявить себя в литературе, познакомиться с известными писателями и поэтами, набраться опыта и обрести единомышленников. Работы принимают в формате прозы, эссе, комиксов, стихов, пьес, сценариев и многое другое. Также участники могут претендовать на победу в номинации «Художественные переводы с английского языка на русский язык».

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Прием заявок открыт до 11 сентября 2023 года на сайте премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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