Подмосковье 15 августа 2023, 13:57 Школьников из Подмосковья пригласили на фотоакцию «Мое культурное лето» Unsplash

Читать 360tv в

Подростков из Подмосковья пригласили на всероссийскую фотоакцию «Мое культурное лето» образовательного проекта «Культура для школьников». Он пройдет с 21 по 25 августа.

Участникам проекта предлагают рассказать, как они провели лето, через фотографии. Для этого нужно опубликовать снимок в социальной сети «ВКонтакте», кратко рассказать о своих впечатлениях, указать свой регион, имя и хештег #фотолетокдш.

Реклама

«Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале „Культурадляшкольников.РФ“», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».