Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать в олимпиаде по русскому языку и литературе | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать в олимпиаде по русскому языку и литературе

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Бесплатная олимпиада по русскому языку и литературе пройдет на платформе «Учи.ру» с 6 сентября по 3 октября. Ее смогут написать учащиеся первых-девятых классов.

Цель олимпиады — повысить интерес школьников к русскому языку и литературе, а также проверить свои знания и способности. Учителя при этом оценят уровень понимания учениками школьной программы по этим предметам.

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Как рассказали организаторы, знания проверят по разным темам: от морфологии до орфоэпии. По литературе появятся задания о биографии и библиографии писателей. Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина рассказала, что нацпроект «Культура», в рамках которого пройдет состязание, призван дать возможность жителям страны реализовать свои таланты.

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«Нацпроект „Культура“ — это большая, по-настоящему масштабная история про развитие культуры во всех областях: это и инфраструктура, и творческие гранты, и цифровизация. При этом некоторые меры как раз направлены на популяризацию чтения, повышение интереса к русскому языку и литературе», — отметила она.

При создании олимпиады, рассказал генеральный директор «Учи.ру» Илья Паршин, учитывали интересы и потребности школьников. Поэтому в перечень тем добавили биографии писателей.

«Надеемся, что такой подход, совмещенный с интерактивностью заданий и красочными иллюстрациями, повысит их интерес к чтению и поможет вдохновить ребят на углубленное изучение классической литературы», — отметил он.

Олимпиада пройдет онлайн. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Учи.ру» и нажать кнопку «Начать олимпиаду» в личном кабинете. За участие каждый получит диплом, похвальную грамоту или сертификат участника — в зависимости от результата.

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