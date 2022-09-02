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02 сентября 2022, 13:43

Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по русскому языку и литературе

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В России в сентябре пройдет масштабная олимпиада по русскому языку и литературе. В ней смогут принять участие школьники, которые учатся с первого по девятый класс. Мероприятие состоится онлайн, в удобном для всех детей формате.

Главная цель олимпиады — повысить интерес школьников к изучению русского языка, к чтению книг. Интересные разноплановые задания помогут развивать творческие способности, лучше понять школьную программу и систематизировать полученные на уроках знания.

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Участвовать будет очень удобно — для этого нужно только иметь компьютер, который оснащен выходом в интернет. В помощь педагогам на официальном сайте олимпиады есть методические материалы и сценарии для проведения классного часа по литературе.

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Организаторы олимпиады отмечают, что все задания составлены в рамках школьной программы. Для их выполнения не требуется никаких углубленных знаний. Это значит, что шансы на победу есть практически в равной степени у каждого участника, достаточно просто желания.

Олимпиада будет проводиться силами АНО «Национальные приоритеты» и образовательной платформы Учи.ру. Мероприятие пройдет с 6 сентября по 3 октября этого года.

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