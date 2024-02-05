Подмосковье 05 февраля 2024, 14:10 Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по промышленному программированию Unsplash

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Учащихся 9-11 классов приглашают на всероссийскую олимпиаду по промышленной разработке PROD. Регистрация на участие продлится до 14 февраля на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Олимпиада позволит участникам погрузиться в профессию разработчика и определить направления своего профессионального развития. Школьникам предстоит решить теоретические задачи по программированию, а также поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших IT-компаний.

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Победители и призеры смогут на льготных условиях поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ, а также получат возможность по упрощенному отбору попасть на стажировку в «Тинькофф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе построят свыше 70 школ и детских садов.

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