Подмосковье 11 декабря 2023, 14:24 Школьников Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс научно-популярных видео Министерство образования МО

Читать 360tv в

Школьников Московской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Заявки будут принимать до 5 февраля, сообщили в министерстве образования региона.

«Для участия нужно записать и опубликовать на сайте просветительской платформы Homo Science видеоролик продолжительностью не более трех минут, который в доступной и интересной форме объясняет научную теорию, концепцию или явление», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Голосование за лучшее видео состоится по ссылке в 9 по 18 февраля. Зарегистрированные на сайте пользователи смогут выставки оценки роликам участников и оценить из по критериям понятности, увлекательности и глубины темы. После этого лидеров голосования оценят эксперты в финале. На этом этапе все видео сопоставят с семью критериями: это ясность подачи материала, увлекательность видео, глубина освещения темы, сложность выбранной темы, творчество и воображение, сложность работы, мотивация и вдохновение.

Все работы поделят по возрасту участников. В младшую группу войдут работы учеников первых-третьих классов, в среднюю — учащиеся четвертых-седьмых классов, в старшую все остальные. Также видео разделят на номинации: «Естественные науки», «Место человека во вселенной», «Информационные технологии», «Науки будущего», «Общественные и гуманитарные науки». В каждой из них выберут своего победителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».