Школьников Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 12:58 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:07) Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьников Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов

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Муниципальный тур конкурса начнется в Подмосковье в сентябре. Школьники смогут участвовать как индивидуально, так и в составе групп.

Всероссийский конкурс проводится с целью развития детского хорового движения и выявления талантов. Участниками могут стать дети в возрасте от семи до 18 лет. Финалистов, которые пройдут муниципальный, региональный и федеральный этапы, весной 2023 года пригласят на решающий концерт во всероссийском детском центре «Орленок». Там же определят победителей проекта.

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Конкурс проводится по трем номинациям, каждая из которых разбита на разные возрастные группы. Смешанные коллективы учащихся могут заявиться на номинацию «Школьный хор». В номинации «Связь поколений» могут участвовать целыми семьями, включая родителей, бабушек и дедушек. Третья номинация — «Вокальный коллектив» — подойдет для объединений школьников, выступающих в стилях джаз, фольклор, народная и бардовская песни и других.

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Заявку на участие в муниципальном туре конкурса должны подавать органы управления образованием каждого отдельного муниципалитета. Организаторами мероприятия выступают Минпросвещения совместно с Минкультуры России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 1 сентября поздравил всех школьников с началом нового учебного года. Он пожелал им стремиться стать лучшими и проявлять активность.

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