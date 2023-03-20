Подмосковье 20 марта 2023, 17:39 Школьников Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс экологических проектов Фото Минэкологии МО.

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Конкурс «Планета — наше достояние» пройдет в Подмосковье. На нем участники представят проекты, направленные на защиту окружающей среды.

Организатором конкурса стал центр „Наше достояние“ при поддержке Минэкологии региона. Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, конкурс проводят не первый год и он традиционно получает положительные отзывы от детей и родителей.

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«Нам очень важно, чтобы наши дети росли и жили в благоприятных условиях, были грамотными и правильно воспитанными с экологической точки зрения. Поэтому мы просим родителей и педагогов сделать все возможное, чтобы и в этом году Подмосковье осталось в числе лидеров по количеству участников конкурса», — отметил он.

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К участию приглашают учеников 6-11 классов в возрасте от 13 до 18 лет со всей России. Первый тур конкурса пройдет с 5 марта по 5 мая, а второй — летом этого года. Победителей выберут в 12 номинациях, среди которых «Стратегия устойчивого развития моего края», «Лучший волонтерский экологический проект», «Чистая вода — здоровая Планета» и другие.

Подробнее о требованиях к работам можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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