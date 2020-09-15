Школьников Подмосковья пригласили на Всемирные инженерные игры в МГОУ
На протяжении всего учебного года школьники Московской области будут обучаться и выполнять творческие задания, которые представят на конкурсе в конце каждого месяца. Баллы за каждое участие суммируются. Можно пропустить одно соревнование и в следующем месяце представить новую работу. Никто из участников не выбывает.
Уровень сложности участники выбирают сами, как в компьютерных играх. Всего их четыре. Если недостаточно опыта для создания сложной модели, то можно выбрать уровень полегче.
Всего таких соревнований будет 10 и закончатся они в апреле. Победители получат дополнительные баллы и льготы для поступления в технические вузы страны. Записаться на первый этап соревнований могут все желающие.
Всемирные инженерные игры — уникальное соревнование, которое объединяет множество образовательных площадок и юных участников по всему миру. Проект реализуется в России, Белоруссии, Турции и других странах.