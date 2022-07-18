Школьников Подмосковья пригласили на крупнейший литературный проект России

Школьников Подмосковья пригласили на конкурс юных чтецов «Живая классика». Ежегодно в нем участвуют более 2,5 миллиона ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Финалисты получат путевки в «Артек» и выступят на Красной площади в Москве.

«Живая классика» популяризирует русский язык и культуру среди подростков. В рамках конкурса проходят образовательные программы и вебинары для учащихся и педагогов.

В этом году состоится первый всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это масштабная акция, которая пройдет в 15 регионах страны, в том числе в Подмосковье, 23 июля.

Все желающие смогут прочитать свой любимый прозаический отрывок вслух перед публикой. Вместе с ними на сцене выступят артисты, спортсмены и музыканты.

Узнать подробнее о Дне чтения вслух можно на сайте акции.

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