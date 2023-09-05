Подмосковье 05 сентября 2023, 16:15 Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по профориентации Unsplash

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Для учащихся среднего профессионального образования пройдут онлайн-уроки по профориентации. Темой нового выпуска станет «Машиностроение».

В Министерстве образования Московской области уточнили, что онлайн-уроки проводят, опираясь на опыт цикла открытых уроков «Проектория». На онлайн-трансляциях ребятам расскажут о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса на примере одной из самых востребованных профессий сферы — слесарь.

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Первый выпуск будет доступен 6 сентября. Трансляция начнется в 11:00 на сайте «Шоу профессий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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