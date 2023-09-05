05 сентября 2023, 16:15
Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по профориентации
Для учащихся среднего профессионального образования пройдут онлайн-уроки по профориентации. Темой нового выпуска станет «Машиностроение».
В Министерстве образования Московской области уточнили, что онлайн-уроки проводят, опираясь на опыт цикла открытых уроков «Проектория». На онлайн-трансляциях ребятам расскажут о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса на примере одной из самых востребованных профессий сферы — слесарь.
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Первый выпуск будет доступен 6 сентября. Трансляция начнется в 11:00 на сайте «Шоу профессий».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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