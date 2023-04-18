Подмосковье 18 апреля 2023, 11:41 Школьников Подмосковья пригласили на турнир «Инженерная опора» ОЦ "Взлёт"

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Турнир по математике, физике и информатике для школьников Подмосковья проведет образовательный центр «Взлет». Регистрация заканчивается 20 апреля.

Центр «Взлет» пригласил учащихся 7-10 классов принять участие в турнире «Инженерная опора» по математике, физике и информатике. В министерстве образования региона сообщили, что желающие могут зарегистрироваться до конца 20 апреля. Заполнить форму можно по ссылке.

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Турнир пройдет в два этапа. Первый будет включать три задания по каждому из предметов. В заключительном туре умники и умницы должны будут решить еще по две задачи по математике, физике и информатике. Итоги подведут в индивидуальном зачете.

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