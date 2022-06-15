Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-квест «Традиции народов России»

Учащиеся подмосковных школ смогут принять участие в онлайн-квесте на знание традиций народов России. В игровой форме школьники ответят на вопросы и получат памятные подарки.

Цель проекта — познакомить учащихся 1-11 классов с традициями народов, проживающих на территории страны. Вопросы затронут особенности быта, традиционные праздники народов России, национальные произведения искусства. Все участники получат возможность выиграть настольные игры от проекта «Культура для школьников» и онлайн-курсы от школы «Фоксфорд». Квест проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения РФ.

Зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте проекта. Квест будет проходить с 10 июня по 30 августа 2022 года.