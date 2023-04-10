Подмосковье 10 апреля 2023, 14:24 Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-фестиваль профессий в сфере IT Фото с сайта онлайн-фестиваля Яндекса

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Онлайн-фестиваль «8 бит», посвященный цифровым профессиям, будет проходить с 10 по 15 апреля. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Ребята из старших классов школ и все другие желающие смогут принять участие в фестивале «Яндекса». Сотрудники компании, а также известные блогеры расскажут о настоящем и будущем IT-сферы, познакомят с профессиями цифрового мира. Участников ждут мастер-классы по программированию и управлению продуктами искусственного интеллекта.

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Каждый день будет посвящен новой теме. Например, школьники узнают, как роботы помогают доставлять товары, кто создает нейросети и многое другое.

Чтобы принять участие в онлайн-фестивале, нужно зарегистрироваться на сайте, указать почту и внимательно прочитать письмо, которое придет в ответ.

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