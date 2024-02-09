Подмосковье 09 февраля 2024, 15:50 Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по защите информации Unsplash

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Олимпиада по защите информации Ugra CTF 2024 пройдет для учащихся 8-11 классов. Участникам предстоит изучить информационные системы и извлечь из них информацию, которая плохо защищена.

Соревнования пройдут в два этапа: в отборочном выступят команды из пяти школьников, а в заключительный пройдут участники с лучшими результатами.

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Олимпиада состоится в онлайн-формате 10 и 11 февраля. Для участия нужна предварительная регистрация. Все участники получат электронные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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