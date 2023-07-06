Подмосковье 06 июля 2023, 13:49 Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по искусственному интеллекту в сентябре

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Учащихся 8-11-х классов Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Заявки на участие будут принимать с 1 по 25 сентября.

Отмечается, что на данный момент стартовал тренировочный этап, так что начать подготовку к олимпиаде школьники могут уже сейчас. Отборочный тур состоится с 26 по 30 сентября. С 11 по 14 октября будет проходить основной этап, а финал конкурса — с 13 по 16 ноября.

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Чтобы справиться с заданиями олимпиады, школьникам достаточно обладать базовыми навыками программирования.

«Всех призеров и победителей ждут призы и подарки от партнеров конкурса, а наставники конкурсантов получат благодарности и сертификаты», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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