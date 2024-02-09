Подмосковье 09 февраля 2024, 12:48 Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по информатике от платформы «Яндекс Учебник» Unsplash

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Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по информатике от образовательной платформы «Яндекс Учебник». В ней могут принять участие учащиеся 5-11-х классов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, олимпиада пройдет в онлайн-формате. В ходе первого тура участникам предложат решить логические задачи, задания на программирование робота и написать код на языке Python.

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Второй тур будет состоять из тематического задания и творческой части, которую оценят эксперты компании. Победители получат ценные призы: яндекс-станции, подписки «Яндекс Плюс» и памятные сувениры.

Принять участие в олимпиаде можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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