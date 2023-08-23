Подмосковье 23 августа 2023, 12:33 Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду Физтех-лицея имени Капицы Пресс-служба Министерства образования МО

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Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном проводит осеннюю олимпиаду для поступающих в 8-11 классы. К участию приглашают школьников Московской области, сообщили в министерстве образования региона.

Регистрация проходит по ссылке до 31 августа.

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«Регламент проведения, профили поступления и расписание можно посмотреть на сайте лицея», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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