Подмосковье 17 августа 2023, 13:09 Школьников Подмосковья пригласили на образовательный курс по биологии от центра «Взлет» Пресс-служба Министерства образования МО

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Образовательная программа по биологии пройдет в центре «Взлет» с 4 по 13 сентября на базе гимназии имени Примакова. На нее пригласили всех учащихся девятых классов.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, принять участие в программе могут все желающие, которые проявляют интерес к профильный дисциплине и имеют высокие достижения в предметных олимпиадах. Подать заявку можно по ссылке. Регистрация завершается 20 августа.

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«Образовательная программа направлена на выявление талантливых обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по профильному предмету, тестовые задания, лекции и семинары. Кандидаты на участие в программе проходят конкурсный отбор», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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