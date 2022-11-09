Школьников Подмосковья пригласили на марафон об истории моды | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 17:14 Школьников Подмосковья пригласили на марафон об истории моды

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«Культурный марафон» пройдет в России в четвертый раз. Его посвятят истории моды и роли технологий в ее развитии. Для школьников, их родителей и педагогов подготовили интерактивные тесты, творческий конкурс и шанс поучаствовать в научном проекте.

Участники марафона узнают об истории моды и о том, как в ней отражаются традиции народов России. Они попробуют себя в роли стилистов и соберут образы на основе семейных архивов. Кроме того, школьники узнают много интересных фактов об одежде.

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В центре марафона — исследовательский проект, по сбору базы праздничных костюмов жителей страны. Участники соберут коллекцию снимков с изображением нарядной одежду разных времен.

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Куратором проекта стала шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура» Людмила Алябьева.

«Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот — о влиянии культуры на моду», — отметила замглавы Минкультуры России Надежда Преподобная.

Марафон пройдет онлайн с 31 октября по 9 декабря.