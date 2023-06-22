Подмосковье 22 июня 2023, 15:17 Школьников Подмосковья пригласили на летние образовательные программы от центра «Взлет» ОЦ "Взлёт"

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Победителей и призеров подмосковных муниципальных, региональных и заключительных этапов школьных олимпиад пригласили принять участие в просветительских программах центра «Взлет» гимназии имени Е. И. Примакова, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Начало занятий запланировали в августе, присоединиться к программам могут ученики с 6 по 11 классы.

Очные мероприятия пройдут по направлением «информатика», «история», «право», «экология», «английский язык» и «французский язык». Дистанционные программы посвящены МХК, обществознанию, итальянскому и китайскому языкам.

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Обучение бесплатное, но для участия в мероприятиях необходимо пройти конкурсный отбор. Подать заявку можно на сайте образовательного центра «Взлет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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