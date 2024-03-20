Подмосковье 20 марта 2024, 14:01 Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по созданию рисунков с помощью нейросетей пресс-служба министерства образования МО

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Конкурс изображений, созданных с помощью нейросетей, проведут региональное отделение «Движения первых» и областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от семи до 20 лет. Для участия нужно сгенерировать в нейросети изображение, которое описывало бы тему настоящего и будущего семьи. На конкурсе в первую очередь будут оценивать оригинальность идеи и выразительность работы.

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Подать заявку на конкурс можно до 2 апреля. Подробнее о мероприятии можно узнать в социальных сетях «Движения первых» Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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