Подмосковье 20 марта 2024, 12:53 Школьников Подмосковья пригласили на инженерный чемпионат Пресс-служба Министерства образования МО

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Учащиеся Подмосковья могут принять участие в основном сезоне школьной лиги международного инженерного чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для участников подготовили несколько направлений. Так, команды школьников 9-11 классов смогут решить практические задачи, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях. Учащиеся 3-11 классов поучаствуют в направлении «Инженерно-техническое творчество». Им предстоит разобрать новый или использовать ранее разработанный проект, связанный с топливно-энергетическим комплексом, минерально-сырьевым комплексом и другими направлениями.

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Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке до 12 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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