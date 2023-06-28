Подмосковье 28 июня 2023, 09:15 Школьников Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-интенсив по программированию

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Подростки из Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-интенсиву «Остров накануне 2023» до 2 июля. Участие в нем даст возможность выиграть грант на поездку в Карелию.

Как рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник, программа затрагивает тематику современных технологий, программирования и создания игр.

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«Ребята смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего, а также выиграть грант на поездку в летнюю школу в Карелии. Участие в интенсиве бесплатное», — сказала она.

Интенсив состоит из 12 модулей. Каждый из них включает в себя лекции наставника, практическую задачу, домашние задания и дополнительные материалы. По итогам курса участники могут получить приглашение на проектную школу в Карелии. Записаться на интенсив можно на сайте.

Экспедиция «Поход в будущее» пройдет с 1 по 15 августа на острове Кильпола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей бойцов СВО в летнем лагере. Для них подготовили бесплатный отдых по две недели.

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