Подмосковье 17 августа 2023, 12:53 Школьников Подмосковья пригласили на региональную викторину «Трудный экзамен» Пресс-служба Министерства образования МО

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Школьников из Подмосковья пригласили на ежегодную региональную викторину «Трудный экзамен». Они смогут продемонстрировать навыки смыслового чтения и разгадать лингвистические загадки.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, принять участие в викторине могут школьники с первого по 11-й класс. Тренировочные задания можно найти по ссылке.

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«Участникам викторины предлагается продемонстрировать навыки смыслового чтения, а также сформулировать развернутые ответы на лингвистические загадки поискового характера», — добавили в ведомстве.

Викторина пройдет с 10:00 22 августа до 16:00 23 августа. Выбрать удобное время участники могут сами. Итоги опубликуют 28 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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