Подмосковье 27 января 2023, 16:02 Школьников Подмосковья научат разрабатывать компьютерные программы на «Уроке цифры»

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Школьников Подмосковья научат разрабатывать компьютерные программы в рамках нового цикла проекта «Урок цифры». Образовательный курс пройдет с 13 февраля по 12 марта.

«Более 500 тысяч школьников Московской области примут участие в новом цикле проекта „Урок цифры“. Урок будет посвящен анализу данных в бизнесе и разработке программ», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Уроки разработаны для учащихся с 1 по 11 классы с учетом возрастных особенностей. Отмечается, что учащиеся Подмосковья не первый раз участвуют в проекте. Подобные уроки проходят как онлайн, так и офлайн. В этот раз открытый «Урок цифры» пройдет 16 февраля в школе № 27 в Мытищах.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее о нем можно узнать на сайте.

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